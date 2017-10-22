أسير فلسطيني يواصل إضرابه عن الطعام منذ 12 يوما.





القدس 22-10-2017 (وال) ـــ أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد بأن

الأسير حسن شوكة (29 عاماً)، من بيت لحم، يواصل إضرابه المفتوح عن

الطّعام لليوم الــ 12 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وأوضح نادي الأسير، عقب زيارة محاميه للأسير شوكة في سجن "عوفر"؛ أن

إدارة السجن حوّلت شوكة للزنازين الانفرادية فور إعلانه الإضراب. مشيرا

إلى أنه يعتمد في إضرابه على تناول الماء فقط، ويمتنع عن تناول المدعّمات

والخضوع للفحوص الطّبية، ونقل المحامي عن الأسير شوكة أنه بدأ يعاني من

صداع وجفاف في العينين، فيما يعاني منذ ما قبل الإضراب من الربو وانحراف

في عينه اليسرى.

يشار إلى أن الأسير شوكة كان قد أمضى 12 عاماً بشكل متفرق في سجون

الاحتلال، منها ثمانية أعوام في الاعتقال الإداري، وأعادت سلطات الاحتلال

اعتقاله بتاريخ 28 أغسطس الماضي بعد الإفراج عنه من اعتقاله الأخير بشهر،

وأصدرت بحقّه أمر اعتقال إداري لمدّة ستة شهور.