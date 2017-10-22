الصين: توقعات بتجاوز معدل النمو 6.

5%.



بكين 22 اكتوبر 2017 (وال)- أعربت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في

الصين عن توقعاتها بأن يحقق اقتصاد البلاد أو يتجاوز هذا العام هدف النمو

السنوي للحكومة الذى يبلغ 6.5 بالمائة.

وقال رئيس الهيئة، المعروفة رسميا باسم اللجنة الوطنية الصينية للتنمية

والاصلاح، خو لي فنغ بتصريحات صحفية ان يتوقع تحقيق نتائج افضل من هدف

النمو البالغ حوالى 6.5 في المائة، مشيرا الى ان قيمة اجمالي الناتج

المحلى للبلاد هذا العام ستتجاوز 80 تريليون يوان، نحو 12.1 تريليون

دولار.

واكد بتصريحاته التي جاءت خلال مؤتمر صحافي عقد السبت على هامش المؤتمر

الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني الحاكم الذي افتتحه الرئيس

الصيني شى جين بينغ، ان الاقتصاد الصيني شهد اتجاها اقوى للنمو المطرد مع

التقدم الهيكلي والتوقعات الايجابية.

وكانت بيانات صادرة عن الحكومة الصينية نشرت مؤخرا، أظهرت أن اجمالي

الناتج المحلي في الصين سجل نموا بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي ليصل

الى 59.3 تريليون يوان في الارباع الثلاثة الاولى من العام الجاري.