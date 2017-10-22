حصيلة قتلى انهيار أرضي في موقع بناء بماليزيا تصل إلى 11 شخصا.





كوالالمبور 22 اكتوبر 2017 (وال) - قالت السلطات في ماليزيا إن 11 عاملا

أجنبيا لقوا حتفهم في انهيار أرضي بموقع للبناء في شمال غرب البلاد

السبت.

عمال إنقاذ ينتشلون ضحايا انهيار أرضي في موقع بناء في ماليزيا يوم

الأحد. تصوير: لاي سينج سين -

وقال إرفين جالين تيروكي نائب مدير العمليات في إدارة الإطفاء والإنقاذ

في ولاية بينانج إن تقديرات سابقة أشارت إلى أن عدد قتلى موقع بناء في

جورج تاون هو 14 شخصا لكن ثلاثة عمال تمكنوا من الهرب والنجاة.

وعثر على جثة سابعة صباح يوم الأحد.

وقال مسؤولون في إدارة الإطفاء من قبل إن القتلى عمال أجانب من إندونيسيا

وبنجلادش وميانمار وباكستان. ولا يزال المشرف على الموقع مفقودا وهو

ماليزي الجنسية.

ووقع الانهيار الأرضي صباح السبت في موقع لبناء برجين بارتفاع 49 طابقا.

ولم يعرف بعد سبب الانهيار.

وقالت ميمونة محمد شريف رئيسة مجلس بلدية مدينة أيلاند في ولاية بينانج

إن السلطات أمرت بوقف العمل في الموقع لحين إجراء تحقيق.

وهناك عدة مبان وأبراج سكنية وتجارية تحت الإنشاء في المنطقة.

ووردت تقارير في وسائل إعلام محلية عن غضب بين سكان ونشطاء قال بعضهم

إنهم احتجوا من قبل على زيادة أعمال البناء على منحدرات التلال في

المنطقة.