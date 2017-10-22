عمدة مكسيكو سيتي: خمسة مصابين فقط من الزلزال ما زالوا في المستشفى.





المكسيك 22 أكتوبر 2017 (وال)- ذكر عمدة مدينة مكسيكو سيتي، ميغيل

أنخيل مانسيرا، اليوم السبت، أنه بعد أكثر من شهر على زلزال ضرب المدينة،

وبلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر في 19 سبتمبر الماضي، فإن خمسة

مصابين فقط ما زالوا في المستشفى.

وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن هؤلاء الجرحى عانوا من كسور شديدة وظلوا في

المستشفى لتجنب أي مضاعفات صحية، إلا أن أيا منهم ليس في حالة خطيرة.

وتسبب الزلزال في مقتل 369 شخصا، من بينهم 228 في العاصمة، و141 في خمس

ولايات أخرى، وإصابة أكثر من 800، مما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات

المحلية.

وأوضح مانسيرا أن هناك 12 ملجأ مؤقتا ما زال مفتوحا أمام من فقدوا

منازلهم بسبب انهيار أو تضرر مبان إثر الزلزال.

ولجأ إلى هذه الملاجئ أكثر من 44300 نازح منذ حدوث الزلزال، ولم يبق هناك

سوى 333 شخصا في الوقت الراهن.

علاوة على ذلك، تحققت السلطات المحلية من 19619 مبنى من أجل تحديد ما إذا

كانت قد تعرضت لأية أضرار محتملة، مع استمرار أعمال الصيانة في 2380 مبنى

آخر.

وتبلغ التكلفة التقديرية للخسائر الناجمة عن الزلزال، الذي ضرب مدينة

مكسيكو سيتي، حوالي 1.5 مليار بيزو (78.9 مليون دولار أمريكي)، بما في

ذلك تكلفة الخدمات العامة ومساعدة النازحين.

وأضاف مانسيرا أن "هذا هو تقريبا ما تم القيام به حتى الآن".