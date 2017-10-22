إصابة ثلاثة بإطلاق نار قرب منجم لشركة أميركية في اندونيسيا.





جاكرتا 22 اكتوبر 2017 (وال) - أصيب ثلاثة اشخاص حين فتح مسلح النار قرب

منجم ذهب ونحاس تملكه مجموعة فريبورت-مكموران الأميركية في بابوا

الاندونيسية، بحسب ما أعلنت الشركة اليوم الأحد.

ووقع الحادث قرب منجم غراسبيرغ الضخم في اقليم بابوا الاندونيسي المضطرب

في شرق البلاد.

وأدى إطلاق النار السبت لإصابة شرطيين اثنين وموظف أمن متعاقد، بحسب ما

قالت الناطقة باسم الشركة ريزا براتما.

وقالت براتما في بيان إن "أحد متعاقدي شركة ميترا سياجا (للخدمات

الأمنية) اصيب بجروح طفيفة جراء تطاير الزجاج بعد أن تعرضت السيارة التي

يستقلها لإطلاق نار محدود قرابة الساعة الثامنة صباح السبت".

ولاحقا، أصيب شرطيان كانا يبحثان عن مطلقي النار على السيارة بالرصاص،

اعتبرت إصابة أحدهما خطيرة.

وأوقفت الشرطة رجلا قرابة الساعة الثالثة بعد ظهر السبت ويتم التحقيق

معه، بحسب براتما.

ولم يتسن الاتصال بشرطة بابوا للتعليق على الحادث، كما لم يعرف عدد

المسلحين المتورطين في الحادثين.

وشهدت بابوا تمردا محدودا من سكانها الأصليين اثر ضم اندونيسيا لها في

العام 1963.

وتقع أحداث عنف مشابهة باستمرار قرب منجم فريبورت، وهو رمز لنضال سكان

الاقليم للحصول على عائدات اكبر من موارد منطقتهم الطبيعية.