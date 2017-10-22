وزير الصحة يطّلع على استعدادات حملة التطعيمات التي ستنطلق في 28 من اكتوبر الجاري.





طرابلس 22 اكتوبر 2017 (وال) - أطٍّلع وزير الصحة المفوّض بحكومة الوفاق

الوطني الدكتور "عمر بشير" الاستعدادات الجارية لحملة التطعيمات التي

ستنطلق في 28 من شهر اكتوبر الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير في طرابلس مع اللجنة المشرفة على

الحملة ؛ بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض " بدر الدين النجار"

ووكيل الوزارة للشؤون الفنية والإمداد الطبي "عيسى العمياني" ومدير إدارة

الصيدلة بالوزارة " ناهد المكي".

واستعرض المختصين بالحملة المشاكل التي تواجه عملية وصول التطعيمات

خلال الوقت المحدد لها وأكدوا على ضرورة أن تتم معالجة هذه المشاكل

كلياً.

من جهتها أكدت اللجنة العلمية للتطعيمات على أن انطلاق حملة التطعيم

ضد الأنفلونزا الموسمية سيكون في 11 من نوفمبر القادم؛ وستستهدف النساء

الحوامل وكبار السن وفئة المرضى ذوي الاختطار.

بينما تستهدف الحملة التي ستنطلق في 28 من اكتوبر الجاري وستستمر حتى 2

من نوفمبر؛ الأطفال من الفئة العمرية (يوم واحد وحتى سن ما قبل الدراسة)؛

ستُعطى لهم تطعيمات ضد مرض شلل الأطفال والحصبة والحُميراء والنكاف.

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