مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات الاقصى و قوات الاحتلال تعرقل وصول طلاب مدارس الاوقاف .





رام الله 22 اكتوبر 2017 ( وال )- اقتحم مستوطنون صهاينة باحات المسجد

الاقصى ، فيما عرقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي وصول طلاب مدارس الاوقاف .

ونقلت مصادر اعلامية عن مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية العامة

وشؤون المسجد الاقصى المبارك في القدس المحتلة الشيخ " عزام الخطيب " إن

مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحمت بحماية وحراسة مشددة من قوات

الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاحد ، باحات المسجد الاقصى المبارك -

الحرم القدسي الشريف.

وأكد " الخطيب " في رام الله ، ان الاقتحامات نفذت من جهة باب

المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، حيث قاموا بجولات مشبوهة وادوا

طقوسا مشبوهة في باحاته.

واضاف أن قوات الاحتلال التي عرقلت وصول طلاب مدارس الاوقاف الاسلامية

لمدارسهم داخل الحرم القدسي الشريف ، فرضت قيودا على دخول الشبان للمسجد

المبارك .

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