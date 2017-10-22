مراقبة اقتصاد سرت تبحث انعكاسات أزمة نقص الدقيق .





سرت 22 أكتوبر 2017 ( وال ) - خصص الاجتماع الذي عقده مراقب اقتصاد سرت

" عبد الجليل المعداني " مع رئيس نقابة المخابز ومديري مكاتب التجارة

الداخلية والتفتيش وحماية المستهلك لمناقشة الآثار والانعكاسات التي

سببتها أزمة نقص الدقيق.

وبحث الاجتماع ابرز المعوقات التي تواجه نقابة وأصحاب المخابز، وأزمة نقص

الدقيق وما تسببت به من تخفيض في وزن الرغيف في معظم المخابز العاملة

بالمدينة .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تحسين جودة رغيف الخبز والتقيد

بالتسعيرة، بحيث يصبح ثمن ستة أرغفة دينارًا واحدًا، وضرورة الاهتمام

بالنظافة الشخصية للعاملين بالمخابز، واستخراج الشهادات الصحية لهم.



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