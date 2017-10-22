القمة العالمية الأولى حول التجارة والاستثمار في إفريقيا ستنعقد في يونيو 2018 م في واشنطن .





ابيدجان 22 اكتوبر 2017م ( وال ) - ستعقد النسخة الأولى من القمة

العالمية حول التجارة والاستثمار في إفريقيا ، من 24 إلى 26 يونيو

بالعاصمة الامريكية واشنطن ، بقصد استكشاف فرص الأعمال في هذه القارة .

وحسب بيان تلقت وكالة بانابرس نسخة منه أن الشكل التنظيمي لهذه القمة

صيغ بهدف ترقية وتسهيل التجارة الدولية بين الأمريكتين وآسيا وأوربا

والامارات وإفريقيا .

واضاف البيان أن هذا الحدث الذي سيستمر ثلاثة أيام سيوفر إطارا

فريدا للتبادل حول الفرص الاستثمارية كما سيسمح للمشاركين بتطوير شبكات

أعمالهم.

ووفق البيان أنه من المتوقع أن يشارك في القمة أكثر من 2000 من

الفاعلين الاقتصاديين القادمين من أكثر من 70 بلدا، بمن فيهم وفود حكومية

وقادة أفارقة بارزون ومطورو المشاريع ومستثمرون دوليون، فضلا عن أكثر من

150 محاضرا و 160 عارضا و 350 مستثمرا عالميا .

وسينصب اهتمام المشاركين أساسا على 16 قطاعا، منها الصناعات التحويلية

والزراعة الغذائية والطاقة والبناء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والسياحة

والاتصالات، والموارد الطبيعية.

ويدل عقد القمة القادمة أن إفريقيا تعتبر وجهة جاذبة للاستثمار.

ووفقا لتوقعات مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (كنوسيد)،

يتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا إلى 65 مليار

دولار في عام 2017، أي بزيادة قدرها 10 في المائة .

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