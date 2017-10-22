الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه الكامل لعمل رئيس الوزراء الإيطالي وتعاونه مع السلطات الليبية لمعالجة أزمة الهجرة.





بروكسل 22 أكتوبر 2017 ( وال ) - أكد رئيس الاتحاد الأوروبي " دونالد

توسك "على دعمه الكامل لعمل رئيس الوزراء الإيطالي " باولو جنتيلوني "

وجهوده في سبيل معالجة أزمة الهجرة عبر المتوسط، بما في ذلك تعاونه مع

السلطات الليبية.

وقال " توسك " خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش القمة الأوروبية التي

انعقدت خلال اليومين الماضيين في بروكسل، إن الهدف الأوروبي الآن يبقى هو

إغلاق طريق البحر المتوسط ومنع تهريب البشر عبر البحر إلى أوروبا، بحسب .

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن " توسك " قوله إن زعماء الدول

الأوروبية تعهدوا خلال جلستهم الأولى في القمة والتي خُصصت لملف الهجرة،

بزيادة دعمهم للصندوق الائتماني الخاص بتحقيق التنمية في أفريقيا.

يذكر أن ليبيا وإيطاليا، قد أعلنتا في وقت سابق عن عدة اتفاقيات مشتركة

حول التعاون للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا من ليبيا،

والقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر .



...( وال )...