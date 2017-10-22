وكيل وزارة الداخلية يدعو الأجهزة الأمنية بميناء طرابلس البحري بالعمل كل حسب تخصصه دون تداخل المهام .





طرابلس 22 أكتوبر 2017 ( وال ) - شدد وكيل وزارة الداخلية بحكومة

الوفاق الوطني العقيد " عبدالسلام عاشور " على ضرورة حلحلة كافة الصعوبات

التي تواجه سير العمل داخل ميناء طرابلس البحري .

وطالب الوكيل خلال زيارة قام بها صباح اليوم الأحد للميناء رافقه فيها

آمر الحرس الرئاسي العميد " نجمي الناكوع " كافة الأجهزة الأمنية داخل

الميناء بالعمل كل حسب تخصصه دون تداخل المهام .

ورافق وكيل وزارة الداخلية خلال زيارته الميناء رئيس جهاز المخابرات

العامة ورئيس منفذ ميناء طرابلس البحري ومديري الجمارك والأمن بالميناء

ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية .



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