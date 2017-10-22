وكيل وزارة الداخلية يدعو الأجهزة الأمنية بميناء طرابلس البحري
بالعمل كل حسب تخصصه دون تداخل المهام .
الأحد ، 22- 10- 2017 - 15:34:00
طرابلس 22 أكتوبر 2017 ( وال ) - شدد وكيل وزارة الداخلية بحكومة
الوفاق الوطني العقيد " عبدالسلام عاشور " على ضرورة حلحلة كافة الصعوبات
التي تواجه سير العمل داخل ميناء طرابلس البحري .
وطالب الوكيل خلال زيارة قام بها صباح اليوم الأحد للميناء رافقه فيها
آمر الحرس الرئاسي العميد " نجمي الناكوع " كافة الأجهزة الأمنية داخل
الميناء بالعمل كل حسب تخصصه دون تداخل المهام .
ورافق وكيل وزارة الداخلية خلال زيارته الميناء رئيس جهاز المخابرات
العامة ورئيس منفذ ميناء طرابلس البحري ومديري الجمارك والأمن بالميناء
ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية .
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