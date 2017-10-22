وزارة الموارد البشرية الصينية : البطالة في الصين الأقل خلال سنوات عند ( 3.

95 ) في المئة .



بكين 22 اكتوبر 2017م ( وال ) - قالت وزارة الموارد البشرية والضمان

الاجتماعي الصينية إن معدل البطالة في الصين انخفض إلى ( 3.95 ) بالمئة

بنهاية سبتمبر مسجلا أقل مستوياته خلال أعوام.

وأفاد بيان للوزارة نشر اليوم الأحد أن الصين وفرت ( 10.97 ) مليون

فرصة عمل جديدة في الفترة بين يناير وسبتمبر بزيادة قدرها 300 ألف فرصة

عمل عن السنة السابقة.

وأشار وزير الموارد البشرية الصيني إلى أن خريجي الجامعات هم الأكثر

حاجة لخلق فرص عمل جديدة.

وقال إن الضغط على التوظيف مازال ضخما ، مضيفا أن الصين قادرة على الحفاظ

على وضع توظيف مستقر رغم التحديات.

وقال الوزير إن الصين تحتاج إلى خلق فرص عمل جديدة لخمسة عشر مليون

شخص سنويا وإنها ستستمر في دعمها لريادة الأعمال من أجل تحقيق ذلك .

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