زليتن : لجنة متابعة توزيع الوقود والغاز تبحث مع الجهات الأمنية بالبلدية مشاكل تهريب البنزين .





زليتن 22 أكتوبر 2017 ( وال ) - خصص الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة

متابعة وتنظيم توزيع الوقود والغاز ببلدية زليتن مع مديرية أمن زليتن

وفرع جهاز الحرس البلدي والغرفة الأمنية المشتركة لمناقشة مشاكل تهريب

البنزين والديزل من محطات الوقود بالبلدية .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي خروج دوريات مشتركة بين الأجهزة الأمنية

المعنية بالبلدية لمكافحة تهريب الوقود و مراقبة مستودعات الغاز .

والتأكيد علي ضرورة مداهمة محلات بيع وتعبئة اسطوانات غاز الطهي الغير

مرخص لها داخل البلدية و مصادرة الاسطوانات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات

القانونية حيال المخالفين.

كما أكد الاجتماع على ضرورة منع شاحنات (رؤوس الجر بدون مقطورة) من تعبئة

الوقود ،حيث لاحظت اللجنة دخول شاحنات تقوم بتعبئة الوقود و يتم من

خلالها تهريب الوقود خارج البلدية منوهين علي ضرورة تعميم هذا الإجراء

علي أصحاب محطات الوقود .



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