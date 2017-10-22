مصادر باكستانية : مقتل ثمانية مسلحين برصاص الأمن الباكستاني في كراتشي .







كراتشي 22 اكتوبر 2017 ( وال ) - قتلت قوات الأمن الباكستانية ثمانية

مسلحين من عناصر تنظيم حاول قبل شهر اغتيال سياسي معارض في كراتشي في

جنوب البلاد .

وأعلن مسؤولون اليوم الأحد أن قوات شبه عسكرية شنت حملة ، مداهمة

مشتركة مع عناصر قوة مكافحة الارهاب في حي "رايس غوث" بعد منتصف الليل

بعد تلقي معلومات استخباراتية عن تواجد مسلحين في المكان .

واضاف هؤلاء المسؤولين أن تبادلا لاطلاق نار كثيف وقع بين الجانبين

حيث ، قتل خمسة ارهابيين في الموقع ، فيما قضى ثلاثة اخرون .

وأوضح ان مسلحين اثنين تم تحديد هويتهما ينتميان إلى تنظيم مسلح جديد

يدعى "أنصار الشريعة" تورط في محاولة اغتيال المعارض السياسي خواجة اظهار

الحسن العضو في الحركة القومية المتحدة في 1 سبتمبر الماضي.

وتشهد كراتشي اكبر مدن باكستان التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة

وتعتبر مركزا كبيرا للاعمال والصناعة، تشددا سياسيا وطائفيا واثنيا.

وادت عملية استراتيجية لقوات الامن في المدينة في السنوات الاخيرة إلى

تراجع في اعمال العنف، إلا أن المدينة لا تزال تشهد هجمات متفرقة .

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