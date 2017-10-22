الوطنية لحقوق الانسان تدين تقاعس السلطات المحلية بالخمس تجاه
جثث المهاجرين المنتشرة علي شواطئ المدينة .
الأحد ، 22- 10- 2017 - 14:54:00
الخمس 22 اكتوبر 2017 ( وال ) - كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في
ليبيا عن انتشار جثث لمهاجرين غير شرعيين ، على سواحل مدينة الخمس شرق
العاصمة طرابلس .
واعربت اللجنة في بيان لها امس السبت عن إدانتها واستنكارها الشديدين
حيال تقاعس السلطات المحلية بالخمس ، تجاه جثث المهاجرين المنتشرة علي
شواطئ المدينة .
وحملت اللجنة المجلس البلدي بالمدينة ووزارة الحكم المحلي ، المسؤولية
القانونية والإنسانية حيال ذلك ، مطالبة بضرورة إنشاء مقبرة خاصة
بالمهاجرين غير الشرعيين أسوة بالمدن الآخرى التي تعاني من نفس المشكلة
.
وأشارت اللجنة ، بأن قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق لديها اكد بأن
ظاهرة انتشار جثث المهاجرين غير الشرعيين لا تلاقي اهتمام بها ، وأن
العديد من النشطاء والعاملين بمكتب الهلال الاحمر ، أكدوا أن جثث
المهاجرين تبقى تطفوا على شواطئ المدينة لأسابيع أحياناً ، الامر الذي
يساهم في انتشار الأوبئة والأمراض .
كما ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، كافة المنظمات الدولية العاملة
بمجال الهجرة ، العمل على تقديم يد العون للسلطات المحلية بالخمس .
وتعد مدينة الخمس ، واحدة من المدن الليبية التي تنشط فيها حركة تنقل
المهاجرين عبر سواحلها ، نحو شواطئ أوروبا وتحديداً إيطاليا .
هذا وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في ليبيا ، ترحيل أكثر من 8
آلاف مهاجر غير شرعي من البلاد خلال العام الجاري ، يمثلون جنسيات 23
دولة من قارتي أفريقيا وآسيا .
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