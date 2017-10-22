الوطنية لحقوق الانسان تدين تقاعس السلطات المحلية بالخمس تجاه جثث المهاجرين المنتشرة علي شواطئ المدينة .





الخمس 22 اكتوبر 2017 ( وال ) - كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في

ليبيا عن انتشار جثث لمهاجرين غير شرعيين ، على سواحل مدينة الخمس شرق

العاصمة طرابلس .

واعربت اللجنة في بيان لها امس السبت عن إدانتها واستنكارها الشديدين

حيال تقاعس السلطات المحلية بالخمس ، تجاه جثث المهاجرين المنتشرة علي

شواطئ المدينة .

وحملت اللجنة المجلس البلدي بالمدينة ووزارة الحكم المحلي ، المسؤولية

القانونية والإنسانية حيال ذلك ، مطالبة بضرورة إنشاء مقبرة خاصة

بالمهاجرين غير الشرعيين أسوة بالمدن الآخرى التي تعاني من نفس المشكلة

.

وأشارت اللجنة ، بأن قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق لديها اكد بأن

ظاهرة انتشار جثث المهاجرين غير الشرعيين لا تلاقي اهتمام بها ، وأن

العديد من النشطاء والعاملين بمكتب الهلال الاحمر ، أكدوا أن جثث

المهاجرين تبقى تطفوا على شواطئ المدينة لأسابيع أحياناً ، الامر الذي

يساهم في انتشار الأوبئة والأمراض .

كما ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، كافة المنظمات الدولية العاملة

بمجال الهجرة ، العمل على تقديم يد العون للسلطات المحلية بالخمس .

وتعد مدينة الخمس ، واحدة من المدن الليبية التي تنشط فيها حركة تنقل

المهاجرين عبر سواحلها ، نحو شواطئ أوروبا وتحديداً إيطاليا .

هذا وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في ليبيا ، ترحيل أكثر من 8

آلاف مهاجر غير شرعي من البلاد خلال العام الجاري ، يمثلون جنسيات 23

دولة من قارتي أفريقيا وآسيا .





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