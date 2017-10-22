تجهيز المقر الجديد لسوق دينارين وسوق السيارات ببنغازي .





بنغازى22 اكتوبر 2017 ( وال بنغازى) - باشرت ادارة المتابعة وضمان

الجودة بديوان بلدية بنغازي وبحضور رئيس المجلس المحلى القوارشة الجمعة

في اعمال التجهيز والنظافة للمقر الجديد لسوق دينارين وسوق السيارات

الواقع بمنطقة القوارشة مقابل مباني عمارات الشركة الصينية .

يذكر أن بلدية بنغازي اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إغلاق ما يعرف بسوق

دينارين الكائن بجوار مقبرة الهوارى القديمة وعدم السماح بإقامة السوق في

أي موقع آخر داخل نطاق البلدية دون وضع الترتيبات اللازمة التي تكفل

حماية المستهلك من جميع النواحي الصحية والأمنية وغيرها وذلك بعد كثرة

الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين .

( فرع وال بنغازى ) .