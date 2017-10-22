وحدة تدريب الغوص والانقاذ البحري بالمنطقة الوسطى
تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من فريق مكافحة الجريمة البحرية المنظمة .
الأحد ، 22- 10- 2017 - 13:31:00
مصراته 22 أكتوبر 2017 ( وال )- احتفلت وحدة تدريب الغوص والانقاذ
البحري بالإدارة العامة لأمن السواحل بالمنطقة الوسطى بتخريج الدفعة
الثانية من فريق مكافحة الجريمة البحرية المنظمة والبالغ عددهم سبعة
بينهم ضابط والأخرين ضباط صف .
وذكر النقيب " الشريف المحجوب " مدير الوحدة ان برنامج الاحتفال تضمن
عمليات للانتشال والبحث عن الالغام والاسلحة والمخدرات ، ومناورة بحرية
لعملية اقتحام بحرى ، واعتراض قارب لمهربين وكيفية التعامل معهم .
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