وحدة تدريب الغوص والانقاذ البحري بالمنطقة الوسطى تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من فريق مكافحة الجريمة البحرية المنظمة .









مصراته 22 أكتوبر 2017 ( وال )- احتفلت وحدة تدريب الغوص والانقاذ

البحري بالإدارة العامة لأمن السواحل بالمنطقة الوسطى بتخريج الدفعة

الثانية من فريق مكافحة الجريمة البحرية المنظمة والبالغ عددهم سبعة

بينهم ضابط والأخرين ضباط صف .

وذكر النقيب " الشريف المحجوب " مدير الوحدة ان برنامج الاحتفال تضمن

عمليات للانتشال والبحث عن الالغام والاسلحة والمخدرات ، ومناورة بحرية

لعملية اقتحام بحرى ، واعتراض قارب لمهربين وكيفية التعامل معهم .



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