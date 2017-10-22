وحدة تدريب الغوص والانقاذ البحري بالمنطقة الوسطى تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من فريق مكافحة الجريمة البحرية المنظمة .الأحد ، 22-10-2017 - 13:31:00





مصراته 22 أكتوبر 2017 ( وال )- احتفلت وحدة تدريب الغوص والانقاذ
البحري بالإدارة العامة لأمن السواحل بالمنطقة الوسطى بتخريج الدفعة
الثانية من فريق مكافحة الجريمة البحرية المنظمة والبالغ عددهم سبعة
بينهم ضابط والأخرين ضباط صف .
وذكر النقيب " الشريف المحجوب " مدير الوحدة ان برنامج الاحتفال تضمن
عمليات للانتشال والبحث عن الالغام والاسلحة والمخدرات ، ومناورة بحرية
لعملية اقتحام بحرى ، واعتراض قارب لمهربين وكيفية التعامل معهم .

( وال

الأكثر قراءة في وال

" معيتيق " يبحث مع تنسيقية اعتصام المعلمين مطالبهم ويتعهد بنقلها للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء لمناقشتها .
وزارة العمل تنظم ورشة عمل التكوين والتدريب المهني ودورهما في تطوير آليات الاقتصاد الليبي .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا