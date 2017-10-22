كلية السياحة والضيافة بمدينة مصراته تقيم احتفالية بمناسبة اشهارها وتخريج الدفعة الأولى من منتسبيها .







مصراته 22 أكتوبر 2017 ( وال )- اقامت كلية السياحة والضيافة

بمدينة مصراته احتفالية بمناسبة اشهارها وتخريج الدفعة الاولى من

منتسبيها .

وتضمنت الاحتفالية التي ستستمر على مدى ثلاثة أيام تنظيم ورشة عمل بعنوان

" السياحة المستدامة أداة للتنمية " ، إضافة إلى احياء اليوم العالمي

للسياحة ، وتقديم فقرات فنية .

وأكد المشاركون في الاحتفالية على أهمية نشر الوعي بالسياحة

الداخلية، والتحسيس بأهمية الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والمادي،

وغير المادي، باعتبارهما إرثاً وطنياً ، وإلى وضع خطة لجذب واستثمار

القوى العاملة الوطنية المتخصصة في الموارد البشرية .

كما ستشهد الاحتفالية تسليم شهادات التخرج لطلبة الكلية وتكريم الاوائل

منهم .

هذا وكانت ليبيا ممثلة بالهيأة العامة للسياحة قد أحيت اليوم العالمي

للسياحة الذي يوافق السابع والعشرين من سبتمبر من كل عام ويحمل الاحتفال

هذا العام شعار " السياحة المستدامة من أجل التنمية " وفقا لما وضعته

منظمة السياحة العالمية ، ويهدف الاحتفال إلى التعريف بكيفية اسهام

السياحة المستدامة في التنمية .

واقامت الهيأة احتفاء بهذه المناسبة العالمية المؤتمر الأول للسياحة في

ليبيا تحت شعار " السياحة .. واقع وتحديات " ، والذي يهدف وفقاً لما

ذكرته مصادر بالهيأة إلى زيادة وعي المواطن بأهمية القطاع السياحي وابراز

دور الشركاء المساهمين في تطوير القطاع السياحي من مؤسسات ومنظمات وشركات

القطاع الخاص ، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق

مستهدفات السياحة المنشودة ، إضافة إلى التعريف باليوم العالمي للسياحة

وبالأهداف التي أعلنتها منظمة السياحة العالمية عند تخصيص هذا اليوم

والتي ترمي إلى زيادة الوعي بأهمية السياحة وقيمها التنموية والاجتماعية

والثقافية والسياسية والاقتصادية من جهة، وإيجاد الحلول لمواجهة التحديات

والآثار السلبية التي قد يواجهها القطاع وتقف في وجه تنميته واستدامته".

وقد جاء اختيار السابع والعشرين من سبتمبر من كل عام للاحتفال بمناسبة

اليوم العالمي للسياحة احتفاء من منظمة السياحة العالمية بالذكرى السنوية

لاعتماد النظام الأساسي للمنظمة في مثل هذا اليوم من العام 1970 حيث أصبح

هذا اليوم لدى الدول الأعضاء بالمنظمة بمثابة يوم احتفالي يتم من خلاله

استعراض الجهود والمنجزات المحققة لدعم وتطوير القطاع السياحي في هذه

الدول لأنها تتماشى مع برامج وأهداف المنظمة نحو تنمية وتطوير صناعة

السياحة العالمية ، بالإضافة إلى ما يشكله شهر سبتمبر من أهمية لكونه

يأتي في ختام موسم السياحة الصيفية وبداية للاستعداد لموسم السياحة

الشتوية .

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