تحديد موعد ملتقي الإرشاد الإكاديمي للطبة الجدد المقبولين للدراسة في جامعة بنغازي .





بنغازى 22 /10/2017 (وال بنغازى ) - أكدت رئيس قسم اللغة الأنجليزية

بكلية الآداب جامعة بنغازي بأن موعد ملتقي الإرشاد الأكاديمي للطلبة

الجدد المقبولين فصل الخريف 2017 الذين تم قبولهم للدراسة بالقسم بعد

اجتيازهم لأمتحان القبول سيعقد الخميس 26 10/2017 بمدرسة شهداء الثورة

بمنطقة 602 الساعة العاشرة صباحاً.

وسيتناول الملتقى المحاور التالية :-

:1. التعريف بقسم اللغة الإنجليزية. الماضى والحاضر. عرض فيديو .

2. شرح الخطة الدراسية بالقسم.

3.شرح بعض اللوائح التى تخص الطالب الجامعي.

5. توزيع القوائم والأرقام الدراسية على الطلاب.

6. إعلان عن انطلاق الدراسة في جامعة بنغازي السبت 28/10/2017 .

( فرع وال بنغازى ) .