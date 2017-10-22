رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يختتم زيارة تفقدية إلى مدينة أوباري .









أوبارى 22 أكتوبر 2017 ( وال )- أختتم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " زيارة تفقدية إلى مدينة أوباري قام خلالها

بتدشين محطة أوباري الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية ، وزيارة عدد من

المرافق والمؤسسات العامة من بينها مستشفى أوباري المركزي ، ومدرسة

أوباري الثانوية.

وأطلع خلال الزيارة على أحوال المنطقة ، واتفق مع مسؤولي البلديات على

وضع حلول لعدد من المختنقات .

وكان في استقبال رئيس المجلس الرئاسي لدى وصوله إلى مطار المدينة

عمداء بلديات أوباري والغريفة وبنت بيه والقيادات الأمنية والفعاليات

الاجتماعية بالمنطقة من حكماء وأعيان ونشطاء المجتمع المدني .

وانتقل الرئيس فور انتهاء مراسم الاستقبال إلى مستشفى أوباري المركزي

حيث قام بجولة في أقسامه المختلفة توجه بعدها إلى محطة أوباري الغازية

لتوليد الكهرباء حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة

للكهرباء وعدد من المهندسين العاملين بالمحطة ، وقام بجولة في منشآت

المشروع الضخم قبل ان يقوم بتحريك مفتاح التشغيل لتبدأ الوحدة الأولى

العمل لتنضم إلى الشبكة العامة للكهرباء . ثم انتقل إلى قرية المشتل حيث

عقد والوفد المرافق له لقاءاً موسعا مع عمداء وأعضاء مجالس البلديات

والقيادات الأمنية والفعاليات الاجتماعية .. حيث ألقيت كلمات الترحيب

برئيس المجلس والوفد المرافق له ، والتي أكدت جميعها على دعم حكومة

الوفاق الوطني والإشادة بما يبذله رئيس المجلس من جهد لتلبية احتياجات

البلديات المختلفة وتأيدهم لجهوده من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في

البلاد .

يذكر أن زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى مدينة

أوبارى رافقه فيها وفد من كبارالمسؤولين ضم السادة وزراء الحكم المحلي ،

والصحة ، والعمل والشؤون الاجتماعية ، والخارجية ، اضافة إلى ووكلاء

وزارات الدفاع ، والمواصلات ، والتعليم ، وآمرالحرس الرئاسي .

( وال )