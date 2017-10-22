السراج خلال الزيارة التفقدية لمدينة أوبارى - يطلب من الجميع التحلى بالواقعية .









أوبارى 22 أكتوبر 2017 ( وال )- أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " خلال تطرقه إلى مشكلة الوقود انه جرى

تأمين قوافل الوقود المتجهة إلى أوباري والبلديات المجاورة وسيستمر ذلك

إلى ان تحل المشكلة ، وأشار إلى ان مصرف ليبيا المركزي بصدد إرسال شحنات

مالية للتخفيف من أزمة السيولة

وقال رئيس المجلس في كلمة ألقاها بمناسبة زيارته التفقدية لمدينة أوبارى

والالتقاء باهلها إن ما يرتكبه البعض من أفعال تضر بالجموع كافة مثل

القيام بإغلاق أنبوب للنفط أو الماء أو تهريب الوقود أو البشر .

كما تحدث عن الوضع السياسي المنقسم والذي طال مؤسسات سيادية في الدولة

وبما ضاعف من وقع الأزمة . وقال إنه لا يعد الا بما تستطيع الحكومة

تحقيقه ضاربا المثل بمحطة أوباري لتوليد الطاقة الكهربائية التي تضافرت

الجهود وإلى أن أصبحت واقعاً .

واختتم رئيس المجلس الرئاسي اللقاء بالطلب من الجميع التحلى بالواقعية

، قائلا إن الحكومة لا تملك عصا سحرية وكل ما تستطيعه هو بذل الجهد

وتلبية الاحتياجات وفق ما يتوفر لها من إمكانيات ، وإن مسؤولية التقصير

إن وجد تتوزع على أطراف عدة فالحكومة لا تضع السياسة النقدية بل هي تضع

السياسة الاقتصادية للدولة وفقا لما يرصده المصرف المركزي .

كما كان اللقاء مناسبة تحدث خلالها الوزراء ووكلاء الوزارات المرافقين له

عن ما اتخذوه من إجراءات لحلحلة المشاكل الخدمية في بلديات أوباري

والغريفة وبنت بيه والرد على الاستفسارات والمطالب .

وجرى خلال هذا اللقاء نقاش مستفيض تناول كل ما تواجهه البلديات الثلاث

من مشاكل وصعوبات وما اتخذته الوزارات المعنية من حلول لها بشأنها .

وكان رئيس المجلس الرئاسي عبر في مستهل كلمته عن الشكر لإهالي أوباري

على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ، معربا عن سعادته بلقاءهم في المدينة

التي تقع في عمق صحراءنا منبت القيم وموطن الحضارة .



( وال )