السراج : لم نستسلم لصعوبة الظرف ، بل نحاول بكل الجهد ، وبقدر المتاح من إمكانيات أن نسد الفجوات ونحل المختنقات ونقدم الخدمات الضرورية .









أوبارى 22 أكتوبر 2017 ( وال )- عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " عن ارتياحه بتدشين محطة أوباري الغازية

ودخول إحدى وحداتها للعمل بالشبكة العامة للكهرباء واصفا المشروع بأنه

انجازا يبعث على الأمل .

وأشاد رئيس المجلس في كلمة ألقاها بمناسبة زيارته التفقدية لمدينة

أوبارى بكل من ساهم وبذل جهدا في تحقيق هذا الانجاز الحيوي الهام ، قائلا

ان فائدته لا تقتصر على مدينة أوباري فقط بل يغطي عند استكماله احتياجات

المنطقة بكاملها ويخفف الضغط على المناطق في الشمال .

وقال رئيس المجلس الرئاسي خلال حديثه عن معاناة المواطنين في أوباري

التي هي جزء من معاناة الشعب الليبي كله ، نتيجة لظرف استثنائي تواجه فيه

البلاد تحديات لا حصر لها ، سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية ، إننا لم

نستسلم لصعوبة الظرف ، بل نحاول بكل الجهد ، وبقدر المتاح من إمكانيات أن

نسد الفجوات ونحل المختنقات ونقدم الخدمات الضرورية للمواطنين .

واشار في كلمته إلى اللقاء الذي جمعه خلال اليومين الماضيين مع وفد

من القطاع الصحي ببلديات الجنوب ، للاطلاع على مشاكل القطاع المتراكمة

منذ عقود ، معلنا عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الاحتياجات الملحة لهذا

القطاع الهام في أوباري وغيرها من البلديات ، وتفعيل القانون الذي يمنح

حوافز مالية للكوادر الطبية التي تعمل ببلديات الجنوب .



( وال )