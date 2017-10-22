السراج : لم نستسلم لصعوبة الظرف ، بل نحاول بكل الجهد ،
وبقدر المتاح من إمكانيات أن نسد الفجوات ونحل المختنقات ونقدم الخدمات
الضرورية .
الأحد ، 22- 10- 2017 - 12:42:00
أوبارى 22 أكتوبر 2017 ( وال )- عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني " فائز السراج " عن ارتياحه بتدشين محطة أوباري الغازية
ودخول إحدى وحداتها للعمل بالشبكة العامة للكهرباء واصفا المشروع بأنه
انجازا يبعث على الأمل .
وأشاد رئيس المجلس في كلمة ألقاها بمناسبة زيارته التفقدية لمدينة
أوبارى بكل من ساهم وبذل جهدا في تحقيق هذا الانجاز الحيوي الهام ، قائلا
ان فائدته لا تقتصر على مدينة أوباري فقط بل يغطي عند استكماله احتياجات
المنطقة بكاملها ويخفف الضغط على المناطق في الشمال .
وقال رئيس المجلس الرئاسي خلال حديثه عن معاناة المواطنين في أوباري
التي هي جزء من معاناة الشعب الليبي كله ، نتيجة لظرف استثنائي تواجه فيه
البلاد تحديات لا حصر لها ، سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية ، إننا لم
نستسلم لصعوبة الظرف ، بل نحاول بكل الجهد ، وبقدر المتاح من إمكانيات أن
نسد الفجوات ونحل المختنقات ونقدم الخدمات الضرورية للمواطنين .
واشار في كلمته إلى اللقاء الذي جمعه خلال اليومين الماضيين مع وفد
من القطاع الصحي ببلديات الجنوب ، للاطلاع على مشاكل القطاع المتراكمة
منذ عقود ، معلنا عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الاحتياجات الملحة لهذا
القطاع الهام في أوباري وغيرها من البلديات ، وتفعيل القانون الذي يمنح
حوافز مالية للكوادر الطبية التي تعمل ببلديات الجنوب .
( وال )