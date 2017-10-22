الرئيس النيجيرى يدعو القادة الأفارقة إلى تعزيز الإندماج القاري.





أبوجا 22- اكتوبر -2017( وال ) - دعا الرئيس النيجيرى" محمدو بوهارى"

القادة الافارقة إلى التحدث "بصوت واحد" بعيدا عن أي تأثر أجنبى بغية

تحقيق الإندماج الإقتصادى والتنمية والسلام والأمن في عموم القارة.

وقال الرئيس بوهارى في تصريح عقب إجتماع ثنائى مع الرئيس الغينى

ألفا كوندى أمس فى إسطنبول إن القادة الأفارقة عليهم أن يستخلصوا الدروس

من الماضى لحل النزاعات بشكل فعال والقضاء على العنف المتطرف وأنتشار

الأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير .

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الرئيس النيجيري، مالام

غاربا شيهو، أمس السبت أن الرئيسين اللذين التقيا على هامش قمة مجموعة

الثماني فى إسطنبول أجريا محادثات حول العلاقات الثنائية وكذلك القضايا

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أشاد الرئيس الفا كوندى بقيادة نيجيريا فى القارة بما فى

ذلك جهود مكافحة الفساد ومواقفها من القضايا الإفريقية في المحافل

الدولية.

كما شدد كوندي على ضرورة قيام غينيا ونيجيريا بتسريع التعاون الاقتصادي

بينهما، خاصة في قطاع الموارد الطبيعية، حيث تمتلك غينيا 25 في المائة من

إحتياطيات البوكسيت المعروفة في العالم.

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