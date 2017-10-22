العاصفة برايان تضرب أيرلندا وبلدات بريطانية ساحلية وتلحق أضرارا بمبان.الأحد ، 22-10-2017 - 12:29:00



تينبي (ويلز) 22 أكتوبر 2017 ( وال ) - ضربت العاصفة برايان بلدات
في أيرلندا وعلى الساحل الغربي لانجلترا وويلز أمس السبت وتسببت الرياح
العاتية وارتفاع الأمواج في إلحاق أضرار جسيمة بعدد من المباني.
وبعد أقل من أسبوع من مقتل ثلاثة أشخاص بسبب العاصفة المدارية
أوفيليا أصدر مكتب الأرصاد في أيرلندا تحذيرا من أن متوسط السرعة التي
تتحرك بها الرياح سيتراوح على الأرجح بين 55 و65 كيلومترا في الساعة في
المناطق الغربية مع وجود رياح تصل سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.
وحذر مكتب الأرصاد البريطاني أيضا من شدة الرياح على الرغم من أنها
أقل قوة من تلك التي تهب على أيرلندا.
وحذرت وكالة البيئة من احتمال وقوع فيضانات في مناطق ساحلية.
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