دراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية .





القاهرة 22 أكتوبر 2017 ( وال )- يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة

الدول العربية بالقاهرة الإجتماع الثالث والأخير للجنة المشتركة المكونة

من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة

الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وذلك خلال

الفترة من 22-23 أكتوبر الجارى .

ويأتي هذا الإجتماع تنفيذاً لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل

العرب رقم (892) في إجتماعه الستين ، المنعقد بتاريخ 17 مايو 2017 ،

والذي ينص في فقرته الثانية على عقد إجتماع أخير للجنة المشتركة المكونة

من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة "

الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، والتي تم

تشكيلها بموجب قرار وزراء العدل العرب في إجتماعهم الحادي والثلاثين

المنعقد بالقاهرة بتاريخ 19 نوفمبر 2017.

ويندرج تشكيل هذه اللجنة في سياق جهود جامعة الدول العربية لتفعيل وتحديث

الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين ، نظراً لما تمتله من أهمية

قصوى في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية ،

وما تشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي

للملايين من أبناء أمتنا العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من

تحديات ومخاطر.

كما تشارك في الإجتماع وفود من الدول العربية والبرلمان العربي والمفوضية

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



( وال )