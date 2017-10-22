نشرة الصيد البحري .





طرابلس 22 أكتوبر 2017 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الاحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



*من رأس جدير إلى سرت



السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار على مناطق متفرقة

هذا اليوم وتكون مصحوبة بخلايا من السحب رعدية, الريح شلوق إلى براني على

مصراتة وسرت وباش إلى متغير الإتجاه على باقي الساحل سرعته مابين (05-20)

عقدة إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.50) متر ، البحر خفيف الموج

ويكون قليل الإضطراب على مصراتة ، درجة حرارة سطح البحر (24) درجة مئوية

، الرؤيـة جيدة الى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.





*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.



السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال لسقوط امطار خفيفة و متفرقة

يوم الغد ، الريح شلوق الى براني و يكون شرش يوم الغد على درنة و طبرق

سرعته مابين (05-15) عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.00)

متر ، البحر هادئ الى خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر (24) درجة مئوية

، الرؤيـة جيدة.

....( وال )...