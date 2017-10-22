الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .





طرابلس 22 أكتوبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاحد ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام :

فرصة سقوط امطار متفرقة اليوم على مناطق الشمال الغربى وتشمل يوم الاثنين

مناطق الشمال الشرقى تصحبها خلايا من السحب الرعدية بينما يبقى الطقس

مستقر على مناطق الجنوب .



*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

تتكاثر السحب اليوم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على بعض

المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً والرياح جنوبية غربية الى

شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول من مساء اليوم الى شمالية

شرقية على اغلب المناطق ويوم الاثنين الى شمالية غربية نشطة السرعة على

المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مـابين (25-28 ) درجة

مئوية ولاتتجاوز (21) درجة على المرتفعات الجبلية وتصل الى (33) درجة على

سرت .





*الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة .

السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر احيانا ًعلى غدامس - الحمادة ومناطق

الجفرة مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة والرياح شمالية غربية

الى شمالية شرقية على مناطق الوسط بينما تكون جنوبية الى جنوبية غربية

على باقى المناطق تتحول من مساء اليوم الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة

السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-31) درجة مئوية ولاتتجاوز

(24) درجة على غدامس والحمادة وتسجل انخفاض ملحوظ اليومين القادمين .



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول من مساء

الغد الى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحــرارة القصوى

تتراوح مابين (27-29) درجة مئوية.

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