مقتل 13 شرطياً إثر هجوم جديد في النيجر.





نيامي22 اكتوبر 2017 ( وال ) - أعلن في العاصمة النيجرية نيامي عن

مقتل 13 من عناصر الشرطة أمس السبت، إثر هجوم في جنوب غرب النيجر.

وقال الكولونيل المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجريّة مساء السبت إن

الحصيلة المؤقتة لضحايا الهجوم الذي استهدف مركزا للشرطة في أيورو، على

بعد 200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة النيجرية نيامي، في منطقة تيلابيري ،

بلغت 13 شرطياً.

واوضح أن المهاجمين وصلوا على متن خمس آليات ونفّذوا هجومهم فجر السبت،

وفرّوا عند وصول تعزيزات عسكرية، بعدما استولوا على آليات تابعة للمركز.

وكانت دورية أمريكية نيجرية مشتركة وقعت في كمين نصبه "عناصر إرهابيون"

في المنطقة نفسها في الرابع من الشهر الجاري مما أدى إلى مقتل أربعة

جنود أمريكيين وأربعة جنود نيجريين، كما اعلنت وزارة الدفاع النيجرية.

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