تراجع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 459.

8 مليون دولار في

سبتمبر.



القاهرة 22- اكتوبر -2017 ( وال) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد

انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس إلى 459.8 مليون دولار في سبتمبر

أيلول من 470.6 مليون في أغسطس الماضي.

وبلغت إيرادات القناة 416.6 مليون دولار في سبتمبر أيلول 2016.

تختصر قناة السويس البالغ طولها 192 كيلومترا زمن الرحلة بين آسيا

وأوروبا نحو 15 يوما في المتوسط. وفي 2016 بأكمله تراجعت إيراداتها 3.3

بالمئة إلى 5.005 مليار دولار وفقا لحسابات وكالة رويترز للانباء مقارنة

مع 5.175 مليار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2

مليار دولار سنويا بحلول 2023.

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