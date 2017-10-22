الجرافات الإسرائيلية تهدم منزلا لعائلة عربية في اللد بفلسطين المحتلة .





رام الله 22 اكتوبر 2017 ( وال ) - هدمت جرافات قوات الاحتلال

الاسرائيلي في مدينة اللد، فجر اليوم الأحد، منزلا يعود لعائلة الفقير في

المدينة؛ بذريعة البناء دون تراخيص.

وشردت السلطات الإسرائيلية أفراد عائلة الفقير، بعد إقدام الجرافات وتحت

حماية معززة لقوات الشرطة والوحدات الخاصة بهدم المنزل، فجرا، وفرضت على

المنطقة حصارا وطوقا محكما حتى الانتهاء من عملية الهدم.

وأشارت عائلة الفقير في بيان لها انه سبق وأن أرغمت قوات الاحتلال

العائلة على هدم منزلها بأيديها، بحجة البناء غير المرخص، بعد أمر هدم

صدر قبل ستة شهور، حيث لم تكتف قوات الاحتلال بإجبار صاحب المنزل على هدم

جدران وسقف المنزل، بل طالبته بهدم الأرضية، وقاعدة المنزل بشكل كامل،

وهددت رب المنزل بتغريمه في حال أقدمت جرافات الداخلية على هدم أساسات

المنزل.

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