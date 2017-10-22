اختتام الدورة التدريبية لاعداد القادة فى مجال الوقاية من المخدارات والايدز والتعريف بالصحة العامة.





سرت 22 اكتوبر 2017(وال)- اختتمت امس بمدرسة سرت المركزية اعمال الدورة

التدريبية لاعداد القادة فى مجال الوقاية من افة المخدارات والايدز

والتعريف بالصحة النفسية والدعم النفسى والمشاكل السلوكية وتعديل وتنظيم

السلوك التى نظمها المركز الوطنى لمكافحة الامراض بسرت بالتعاون مع

مؤسسات المجتمع المدنى .

وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية ان

الدورة شارك فيها اكثر من خمسة وثلاثون متدرب ومتدربة من قطاعات التعليم

والصحة والشؤون الاحتماعية ومؤسسات المجتمع المدنى بسرت .

واوضح المصدر الاعلامى ببلدى سرت ان اطباء واساتدة متخصصين قامو باعطاء

المحاضرات النظرية والعملية على المتدربيين منهم الدكتور رجب ابوجناح

متخصص فى الدعم النفسى وعلاج الازمان والاستاد ساسى موسى محاضر فى

الارشاد النفسى وتعديل السلوك.

...( وال سرت)...