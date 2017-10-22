المؤتمر العلمي الثالث حول تحديد المسؤولية الطبية تحت شعار “المسؤولية الطبية الواقع والآفاق”.





طرابلس 22 اكتوبر 2017 ( وال )- عقدت بفندق "كورنثيا" أمس السبت

فعاليات المؤتمر العلمي الثالث حول تحديد المسؤولية الطبية الذي أقيم تحت

شعار “المسؤولية الطبية الواقع والآفاق” بحضور وزير العدل "محمد لملوم"،

وكل من مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب" أحمد معيتيق" د" هند شوبار

"، ومدير المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية د" ابراهيم المنتصر"،

والمسؤولين في قطاع الصحة، وعدد كبير من الأطباء، وممثلين عن إدارة الطب

الشرعي والتحاليل بمركز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل.

وألقيت خلال المؤتمر، عديد الكلمات التي أشادت بالجهود التي بذلت لانعقاد

المؤتمر في دورته الثالثة والنتائج التي حققتها الدورات السابقة.

كما تم خلال المؤتمر، مناقشة المواضيع المتعلقة بالأخطاء الطبية،

بالإضافة لتقديم أكثر من عشرة ورقات علمية من قبل أساتذة من كلية الطب

وكلية القانون تتحدث على كيفية تحديد المسؤولية الطبية وتفاديها.

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