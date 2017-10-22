قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من الضفة الغربية .





رام الله 22 - اكتوبر -2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال

الإسرائيلي، اليوم الأحد، 6 مواطنين من محافظات قلقيلية، وبيت لحم،

ونابلس، في الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين

محمود فريج (15 عاماً)، وحمود منصور (14 عاماً)، من محافظة قلقيلية، فيما

اعتقلت الفتيين حسن خالد البدن (17 عاماً)، ومحمد سليمان الشاعر (16

عاماً)، من بلدة تقوع في بيت لحم.

وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: سلطان

الميناوي، وعوض أبو صالحة من نابلس.

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