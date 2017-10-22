كلية الحقوق جامعة بنغازي تعتمد خطة العام الجامعي 2017/2018م .





بنغازى 22اكتوبر2017م (وال ) -اعتمد عميد كلية الحقوق د. طارق الجملي

خطة العام الجامعي 2017- 2018 الخاصة بجميع الأقسام والسنوات خلال

اجتماعه بمجلس الكلية.

وذكر مصدر بالكلية بان الخطة قدمت من مكتب الدراسة والأمتحانات بالكلية

،وتضمنت البداية بأمتحانات القبول للطلبة الجدد بتاريخ 4/11/2017 وتجديد

القيد ينطلق 7/11/2017 وتنطلق الدراسة بتاريخ 15/11/2017 وموعد

الأمتحانات الجزئية 3/3/2018 والأمتحانات النهائية الدور الأول

/23/6/2018 والدور الثاني 8/9/2018 وبداية العام الجامعي 2018/2019 سيكون

بتاريخ 20/10/2018م .

...( وال بنغازى).....