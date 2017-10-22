كلية الحقوق جامعة بنغازي تعتمد خطة العام الجامعي 2017/2018م .
الأحد ، 22- 10- 2017 - 10:20:00
بنغازى 22اكتوبر2017م (وال ) -اعتمد عميد كلية الحقوق د. طارق الجملي
خطة العام الجامعي 2017- 2018 الخاصة بجميع الأقسام والسنوات خلال
اجتماعه بمجلس الكلية.
وذكر مصدر بالكلية بان الخطة قدمت من مكتب الدراسة والأمتحانات بالكلية
،وتضمنت البداية بأمتحانات القبول للطلبة الجدد بتاريخ 4/11/2017 وتجديد
القيد ينطلق 7/11/2017 وتنطلق الدراسة بتاريخ 15/11/2017 وموعد
الأمتحانات الجزئية 3/3/2018 والأمتحانات النهائية الدور الأول
/23/6/2018 والدور الثاني 8/9/2018 وبداية العام الجامعي 2018/2019 سيكون
بتاريخ 20/10/2018م .
...( وال بنغازى).....