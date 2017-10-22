اتحاد طلبة كلية الهندسة ينظم ملتقي للطلبة الجدد للتعريف بالكلية .





بنغازى 22اكتوبر2017م ( وال)-نظم اتحاد طلبة كلية الهندسة جامعة

بنغازي بمدرج سناء محيدلي للكليات الطبية ظهر امس السبت ملتقي للطلبة

الجدد الذين تم قبولهم للدراسة بالكلية من حملة ثانوية 2015/2016.

وتم خلال الملتقي التعريف بالكلية وأقسامها واللوائح والنظم المعمول بها

داخل الكلية، بحضور عميد الكلية المكلف ومسجل الكلية ورئيس اتحاد الطلبة

وأعضائه ورؤساء الأقسام العلمية، والطلبة المقبولين وذلك للأستفادة من

هذا الملتقي والتعرف علي العديد من الأمور التي يجهلونها وطرح أي تسائلات

بخصوص دراستهم .

...( وال بنغازى)....