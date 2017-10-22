عودة بث اداعة سرت المحلية بعد توقف دام ثلات سنوات.





سرت 22 اكتوبر 2017م(وال)-استانفت اذاعة سرت المحلية بث برامجها

اليومية بعد توقف دام ثلاتة سنوات بسبب سيطرة مايسمي تنظيم داعش الارهابي

علي مؤسسات المدينة ،ودكر الطاهر ابوشيحة مدير اذاعة سرت المحلية بان

الاداعة استانفت بث برامجها علي الموجة 95،3 وهو نفس التردد السابق

للاذاعة مؤكدا بان المهندسين قاموا باصلاح الكوابل المعطلة وتصليح وصيانة

الاجهزة الموجودة بالاذاعة .

واشار ابوشيحة لمراسل وال بسرت بان الاذاعة بدات في بث برامجها

التجريبية حاليا وسيتم خلال الايام القادمة بث البرامج التقافية

والاجتماعية وفق الخارطة الاذاعية المستقبلية للاذاعة وطالب ابوشيحة من

كافة الجهات التواصل مع الاذاعة ودعمها حتي تتمكن من ايصال رسالتها علي

اكمل وجه ,

...(وال سرت) ....