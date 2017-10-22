وقفة احتجاجية لسكان المناطق المتضررة بمدينة سرت.





سرت 22اكتوبر 2017م( ال )- جدد سكان المناطق المتضررة بمدينة سرت

المجتمع الدولي وحكومة الوفاق الوطني والمجلس البلدي سرت بضرورة النظر

الي معاناتهم اليومية وايجاد الحلول لمئات الاسر بالمدينة والتي تضررت

مساكنهم جراء الحرب علي تنظيم داعش الارهابي .

واكد السكان في بيان اصدروه خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها وسط

ركام المساكن بحي المنارة امس السبت علي ضرورة وضع معاناتهم من اولويات

المطالب التي يجب ايجاد الحلول العاجلة لها بالمدينة خاصة مع دخول فصل

الشتاء .

...( وال سرت)...