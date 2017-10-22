رئيس وزراء إسبانيا يعلق مهام حكومة إقليم كتالونيا.





مدريد 22 اكتوبر 2017 ( وال ) - أعلنت الحكومة الإسبانية أمس

السبت، بدء عملية تقود إلى تجميد العمل بنظام الحكم الذاتي في إقليم

كتالونيا.

وطالب " ماريانو راخوي" رئيس الوزراء الإسباني من مجلس الشيوخ تعليق

مهام حكومة كاتالونيا للدعوة إلى انتخابات جديدة من اجل منع انفصال

المنطقة ، مشيراً إلى أن حكومة كاتالونيا لم تترك لمدريد خيارا آخر.

قال "راخوي" خلال اجتماع استثنائي للحكومة الاسبانية" إن القرار

يأتي رداً على تصرفات الحكومة الكتالونية التي تتسم بكونها "أحادية وضد

القانون وتبحث عن المواجهة".

وأضاف رئيس الوزراء الاسباني أن تفعيل المادة 155 من الدستور بشأن

تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا "لم يكن قط رغبتنا" ، ولكن الحكومة أرغمت

على هذا الإجراء ، منوهاً إلى ضرورة إقالة رئيس كتالونيا كارلوس بوجديمون

وحكومته الإقليمية.

وقالت صحيفة "لا فانجارديا" التي تبث في برشلونة إن المادة رقم

"155" ستسفر عن عملية الاستيلاء الفورية من قبل مدريد على وزارة العمل

الإقليمية والشرطة المحليةد، بالإضافة إلى وسائل إعلام كتالونيا ومواقع

الكترونية رسمية ،والهدف النهائي سيكون إقالة إدارة رئيس كتالونيا،

كارلوس بوجديمون وإجراء انتخابات إقليمية مبكرة.

ويتعين أن يعطي مجلس الشيوخ موافقته قبل أن توضع المادة 155 موضع التنفيذ

غير أن التحركات الحكومية ربما تثير احتجاجات في إقليم كتالونيا.

وكانت السلطات الكتالونية قد هددت بإعلان الاستقلال من جانب واحد بعد

استفتاء الانفصال في الأول من أكتوبر الجاري المتنازع عليه والذي حظرته

المحكمة الدستورية.

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