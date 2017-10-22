ترامب: سقوط الرقة "تقدم حاسم" ونهاية تنظيم داعش قريبة.





واشنطن 22 اكتوبر 2017 ( وال ) - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

بهزيمة تنظيم داعش الارهابي بمدينة الرقة في سوريا بوصفه "تقدما حاسما"

في حملة عالمية ضد المتشددين.

وقال ترامب في بيان "معا قواتنا حررت المدينة بأكملها من سيطرة

تنظيم داعش الارهابي .

واضاف ترامب إن الحملة الأمريكية على تنظيم داعش والتي بدأها سلفه باراك

أوباما ستدخل قريبا مرحلة جديدة ستقوم فيها الولايات المتحدة "بدعم قوات

ع حلفائنا وشركائنا سندعم المفاوضات الدبلوماسية التي تنهي العنف وتسمح

للاجئين بالعودة بسلام إلى ديارهم وتؤدي لتحول سياسي يحترم إرادة الشعب

السوري".

ولم يشر بيان ترامب إلى مستقبل الرئيس بشار الأسد. ولم يوضح أيضا

كيف ستدعم الولايات المتحدة قوات الأمن المحلية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن السياسة الأمريكية تجاه الأسد "مازالت

كما هي". وقال مسؤولون أمريكيون إن الأسد ليس له مستقبل في حكم سوريا

وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الشهر الماضي

إنه لا يمكن استقرار سوريا مع استمرار الأسد في السلطة.

ويدور القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في غمار حرب أهلية أوسع

متعددة الأطراف بين حكومة الأسد التي تدعمها إيران وروسيا ومجموعة من

فصائل المعارضة المسلحة التي تدعمها دول أخرى من بينها الولايات المتحدة.

ويعتقد خبراء أن هزيمة تنظيم داعش في الرقة ربما لا تكون سوى بداية

نضال أوسع من قبل الولايات المتحدة لاحتواء أي تمرد يقوم به التنظيم

وتحقيق استقرار المنطقة في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن وضع استراتيجية

شاملة في سوريا.

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