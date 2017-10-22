استراليا تعتزم تشديد أمن مطاراتها .





سيدني22 اكتوبر 2017 ( وال )- تعتزم السلطات الاسترالية القيام بعمليات

تفتيش عشوائية للعمال الذين يدخلون إلى مطاراتها مع تعزيز الإجراءات

الأمنية بعد إحباط مؤامرة إرهابية في الآونة الأخيرة .

وقال وزير البنية التحتية والنقل دارين تشيستر في بيان اليوم الأحد "هذه

الإجراءات تعزز الضوابط القائمة لضمان السماح بدخول عمال المطارات وتحديد

هوياتهم على نحو ملائم وتدريبهم بشكل مناسب قبل دخول مناطق جوية آمنة".

وأضاف "قد يخضعون أيضا لفحوص أمنية خلال قيامهم بواجباتهم".

وجرى تكثيف الإجراءات الأمنية في المطارات في يوليو بعدما أحبطت

الشرطة خططا لهجوم بقنبلة على رحلة جوية تابعة للإمارات في سيدني.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت أربعة رجال في حملات يوم 28 يوليوبعد أن

حاول أحدهم قبل ذلك بأيام بمحاولة وضع عبوة ناسفة على الرحلة. ولم يسمح

بوضع العبوة لأنها كانت تتجاوز حد وزن الأمتعة المسموح به.

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