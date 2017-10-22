مستوطنون يقتحمون منطقة "العين الجديدة" في مدينة الخليل المحتلة .





الخليل 22 - اكتوبر -2017 ( وال ) - اقتحم مستوطنون، الليلة الماضية ،

منطقة "العين الجديدة" الواقعة أسفل تل ارميدة في مدينة الخليل وهم

يحملون ألواحا خشبية.

وحسب نشطاء تجمع "شباب ضد الاستيطان"، فإن عملية الاقتحام نفذها

مستوطنو البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين، وأبدو تخوفهم من

إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الموقع المذكور وسط المدينة.

يذكر أن "العين الجديدة"، منطقة أثرية تعود للعهد المملوكي، وتقع

حاليا تحت مسؤولية الأوقاف الإسلامية الفلسطينية ، ويحاول المستوطنون

الاستيلاء عليها، وقاموا بإدراجها على الخارطة السياحية الخاصة

بالمستوطنين، وتتعرض لاعتداءات من قبل المستوطنين، وتحاول لجنة إعمار

الخليل وقفها عبر مكتبها القانوني.

...( وال ) ...