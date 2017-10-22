خارجية الوفاق تدين الهجوم الارهابي على قوات الأمن المصرية في منطقة الواحات الصحراوية جنوب غربي القاهرة.الأحد ، 22-10-2017 - 00:18:00

خارجية الوفاق تدين الهجوم الارهابي على قوات الأمن المصرية في منطقة الواحات الصحراوية جنوب غربي القاهرة.طرابلس 22 أكتوبر 2017 ( وال ) - أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوات الأمن المصرية في منطقة الواحات الصحراوية جنوب غربي القاهرة.
وأكدت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه انها تابعت باستنكار بالغ الهجوم الإرهابي وانها في الوقت الذي تُدين فيه هذا العمل الإجرامي الذي لايمت بصلة إلى القيم و الأخلاق الإنسانية ، تجدد إدانتها التامة لكافة الأعمال الارهابية و نبذها لأعمال العنف والتطرف ، وتؤكد وقوف ليبيا حكومة وشعباً، جنباً الى جنب مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في تصديها للأرهاب بكافة أشكاله و مسمياته ومهما كانت دوافعه ،
واشارت الوزارة في بيانها انها واذ تعرب عن خالص تعازيها الى أهالي الشهداء الذين سقطوا جراء هذا العمل الإرهابي الغادر و تتمنى الشفاء العاجل للجرحى، تجدد موقف ليبيا الراسخ ،الرافض والنابذ للارهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته .
ودعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في بيانها المجتمع الدولي الى تضافر الجهود وحشد الإمكانيات لمكافحة هذه الافة .

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