سلامة يعلن اختتام الجولة الثانية من اجتماعات لجنة الصياغة المشتركة

تونس 21 اكتوبر 2017 (وال)-أعلن المبعوث الخاص إلى ليبيا غسان سلامة من تونس اليوم السبت عن اختتام الجولة الثانية من اجتماعات لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول صياغة التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي .

واوضح سلامة في المؤتمر الصحفي الدي عقده إنّه تم خلال جلسة اليوم تحديد نقاط التوافق مع وجود بعض نقاط الاختلاف التي مازالت قائمة وان بعثة الامم المتحدة تسعى لصياغة التفاهمات وحلحلحة الاختلافات لتي تحتاج الى مزيد التشاور .



واعلن سلامة وفق الموقع الرسمي للبعثة الاممية عن التحضير لعقد مؤتمر وطني ليبي شامل وان اعضاء لجنة الصياغة المشتركة سيعودون الى ليبيا غدا الاحد.

(وال)