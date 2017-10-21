الهلال يفوز على الأنوار في الدوري الممتاز لكرة القدم.السبت ، 21-10-2017 - 20:46:00



طرابلس 21 أكتوبر 2017 (وال)- فاز فريق الهلال على فريق الأنوار بثلاثة
أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات
الأسبوع السادس من الدوري الممتاز لكرة القدم.
سجل أهداف الهلال اللاعب "فيصل البدري" في الدقيقة 31 بضربة رأسية،
وأضاف "عبد الله الشعافي" الهدف الثاني في الدقيقة 53، وفي الدقيقة 55
سجل "فيصل البدري" الهدف الثالث من ركلة جزاء.
أما هدف فريق الأنوار فجاء عن طريق اللاعب "حسين صالح" في الدقيقة 80
من زمن المباراة، لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط بينما بقي الانوار بـ 8
نقاط .
...(وال)...

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