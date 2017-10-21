نادي السويحلي ينتخب رئيس المجلس والجمعية العمومية غدا الأحد.





طرابلس 21 أكتوبر 2017 (وال)- تجرى صباح غد الأحد بمقر نادي السويحلي

انتخابات رئاسة الجمعية العمومية، ومجلس إدارة النادي، تحت إشراف مجلس

الرياضة بمصراتة.

تقدمت للانتخابات قائمة واحدة يترأسها رئيس مجلس الإدارة الحالي محمود

السقوطري، وضمت بقية القائمة نائب الرئيس بشير المصلي، وأمين الصندوق

هيثم الفيتوري، والعضو القانوني علي رمضان، فيما ضمت القائمة ثلاثة أعضاء

وهم عثمان القن وإيهاب البيرة وأحمد بورويص.

وضمت قائمة المترشحين للجمعية العمومية بنادي السويحلي صلاح الدين

الجالي في منصب أمين الجمعية، وعبد الله جبريل مقررا، وعلي سليمان عضوا.

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