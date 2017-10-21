رئيس المجلس الرئاسي يعقد سلسلة من الاجتماعات في اوباري

اوباري 21 اكتوبر 2017 (وال)- اختتم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني زيارة الى مدينة اوباري عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين والاعيان والحكماء ومؤسسات المجتمع المدني وزار عدد من المؤسسات الخدمية بالمدينة .

وزار السراج محطة اوباري الغازية للكهرباء استمع خلالها الى شروح وقدمت له معلومات حول المحطة التي تم تنفيد عدد من التجارب التشغيلية عليها تمهيدا لدخولها الخدمة لتسهم في حل مشكلة الكهرباء .

كما قام السراج بزيارة عدد من المؤسسات بالمدينة .

واجتمع السراج الدي كان برفقته النائب بالمجلس الرئاسي احمد حمزة وعدد من الوزراء بالحكومة مع عدد من المسؤولين بالبلدية ومع المشائخ والاعيان ومؤسسات المجتمع المدني حيث تم استعراض المشاكل والمختنقات التي تواجه عدد من المؤسسات الخدمية وطرح الحلول المناسبة لها .

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد قال انه سيقوم بزيارات ميدانية للمدن للوقوف مباشرة على العراقيل التي تواجه المؤسسات لتقديم خدماتها للمواطنين وكانت آخر زياراته قبل مدينة اوباري زيارة غريان .

(وال)