جهاز النهر الصناعي ينعى احد المهندسين الذي وافاه الاجل المحتوم اثر حادث سير وهو يؤدي واجبه.

طرابلس 21 أكتوبر 2017 (وال) - نعى جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة - سهل الجفارة ،شهيد الواجب المهندس إبراهيم علي البوزيدي الذي انتقل الى رحمة الله يوم الخميس أثر حادث سير أليم أثناء قيامه بمهام أعمال صيانة آبار حقول الحساونة .

واعرب الجهاز عن بالغ التعازي والمواساة لأهل الفقيد ،سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع المغفرة والرحمة وأن يرزق أهله جميل الصبر والسلوان، وان يمن بالشفاء العاجل لباقي الزملاء الذين كانوا معه في الحادث و هم مصطفى مشمور ، وأسعد التواتي ، وأيمن الحاج ، و يوسف حميدة.

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