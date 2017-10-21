رئيس المجلس الرئاسي يزور اليوم مدينة أوباري للوقوف على احتياجاتها.

طرابلس 21 أكتوبر 2017 (وال)- قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم السبت بزيارة تفقدية إلى مدينة أوباري .

وكان في استقبالالسراج لدى وصوله مطار أوباري عمداء بلديات أوباري والغريفة وبنت بيه والقيادات العسكرية والأمنية والفعاليات الاجتماعية بالمنطقة ونشطاء المجتمع المدني.

وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على أحوال المنطقة واحتياجاتها في مجال الخدمات العامة، ومن ضمنها مشروع محطة اوباري الغازية التي تدخل اليوم أحدى وحداتها الانتاجية للشبكة العامة للكهرباء.

ويرافق رئيس المجلس الرئاسي خلال هذه الزيارة وفد حكومي يضم عدد من المسؤولين.



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