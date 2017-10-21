الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) يعتمد القرار المتعلق بدعم قطاع الاتصالات في ليبيا.

طرابلس 21 اكتوبر 2017 (وال) – اعتمد الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) أمس القرار المتعلق بدعم قطاع الاتصالات في ليبيا وذلك ضمن المؤتمر الدولي لتنمية الاتصالات المنعقد بالعاصمة الارجنتينية بوينس ايرس.

وذكر مكتب الاعلام بالهيئة ان هذا الدعم يندرج ضمن المساعدات التي يقدمها الاتحاد الدولي للاتصالات للدول التي تمر بالظروف الخاصة من خلال تقديم برامج تنمية القدرات البشرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.

كما يتضمن هذا البرنامج تقديم الخبرات في مجال وضع التشريعات والقوانين التنظيمية لقطاع الاتصالات لاغراض تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الامم المتحدة.

يذكر ان الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية شاركت في المؤتمر الدولي لتنمية الاتصالات والذي اختتمت اعماله امس بمدينة بوينس ايرس بالارجنتين.

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