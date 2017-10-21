غسان سلامة يوجه رسالة لاهالي الجنوب لزيارتهم .السبت ، 21-10-2017 - 13:49:00



طرابلس 21 أكتوبر 2017 ( وال ) - وجه رئيس بعثة الامم المتحدة
للدعم في ليبيا " غسان سلامة "رسالة مصورة لاهالي الجنوب الليبي ، عبر من
خلالها عن رغبته في زيارة مناطقهم والاطلاع على أوضاعهم والوقوف على
احتياجاتهم .
وذكر " سلامة " انه على علم بالتحديات التي تواجه أهالي الجنوب ، بالرغم
من وجود بعض المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة التي تعمل بالمنطقة
، وأنه على علم ويقين تام كذلك بالاحتياجات الكبيرة التي هي ماسة بالنسبة
للجنوب .

( وال )

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