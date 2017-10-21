غسان سلامة يوجه رسالة لاهالي الجنوب لزيارتهم .





طرابلس 21 أكتوبر 2017 ( وال ) - وجه رئيس بعثة الامم المتحدة

للدعم في ليبيا " غسان سلامة "رسالة مصورة لاهالي الجنوب الليبي ، عبر من

خلالها عن رغبته في زيارة مناطقهم والاطلاع على أوضاعهم والوقوف على

احتياجاتهم .

وذكر " سلامة " انه على علم بالتحديات التي تواجه أهالي الجنوب ، بالرغم

من وجود بعض المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة التي تعمل بالمنطقة

، وأنه على علم ويقين تام كذلك بالاحتياجات الكبيرة التي هي ماسة بالنسبة

للجنوب .



( وال )