غسان سلامة يوجه رسالة لاهالي
الجنوب لزيارتهم .
السبت ، 21- 10- 2017 - 13:49:00
طرابلس 21 أكتوبر 2017 ( وال ) - وجه رئيس بعثة الامم المتحدة
للدعم في ليبيا " غسان سلامة "رسالة مصورة لاهالي الجنوب الليبي ، عبر من
خلالها عن رغبته في زيارة مناطقهم والاطلاع على أوضاعهم والوقوف على
احتياجاتهم .
وذكر " سلامة " انه على علم بالتحديات التي تواجه أهالي الجنوب ، بالرغم
من وجود بعض المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة التي تعمل بالمنطقة
، وأنه على علم ويقين تام كذلك بالاحتياجات الكبيرة التي هي ماسة بالنسبة
للجنوب .
( وال )